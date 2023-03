Arzignano | ds Serafini a SuperNews | “Bianchini tra i tecnici più emergenti della categoria | rinnovo in vista Antoniazzi un esempio | rimpianto Vergara Il focus sui giovani è il nostro credo”

(Di giovedì 9 marzo 2023) In esclusiva ai microfoni di News.Superscommesse è intervenuto il direttore sportivo dell’Valchiampo Mattia, dal 2017 al servizio del club veneto. In questa lunga intersi è espresso in merito alla stagione disputata fino ad ora, al calciomercato e agli obiettivi del club. Si aspettava a inizio stagione un piazzamento playoff a questo punto del campionato? L’obiettivo è quello di rientrare tra le prime dieci da qui a fine stagione? Qual è la forza di questa squadra?“No, non me l’aspettavo. L’obiettivo resta quello di fare più punti possibili, da qui alla fine del campionato, con ilsulla salvezza. Sicuramente la forza di questi ragazzi è il gruppo squadra, composto da giocatori e staff. (…) Lo abbiamo sempre detto fin dall’iniziostagione: ...

Serafini (Ds Arzignano) a SuperNews: "Rinnovo in vista per mister ... Superscommesse

Ai microfoni di SuperNews è intervenuto in esclusiva Mattia Serafini, Ds dell'Arzignano. Ecco le sue dichiarazioni.