Artemisia Gentileschi a Napoli, dal 19 marzo in mostra alle Gallerie d’Italia (Di giovedì 9 marzo 2023) Una “Caravaggio” donna in soggiorno a Napoli. Dal 19 marzo 2023 la “realistica drammaticità” delle opere di Artemisia Gentileschi sarà in mostra alle Gallerie d’Italia del capoluogo campano. L’esposizione s’intitola “Artemisia Gentileschi a Napoli” e si rifà al lungo soggiorno napoletano della pittrice che avvenne tra il 1630 e il 1654 con l’intermezzo del viaggio londinese (1638-40). Napoli del resto è stata per la Gentileschi una seconda patria. È lì che ha vissuto fino alla morte, dopo aver soggiornato e lavorato a Roma, Firenze e Venezia. È lì che dipinse per la prima volta tre tele per una chiesa, che diede in dote la sue figlie, e ricevette committenze anche da ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 9 marzo 2023) Una “Caravaggio” donna in soggiorno a. Dal 192023 la “realistica drammaticità” delle opere disarà inriedel capoluogo campano. L’esposizione s’intitola “” e si rifà al lungo soggiorno napoletano della pittrice che avvenne tra il 1630 e il 1654 con l’intermezzo del viaggio londinese (1638-40).del resto è stata per launa seconda patria. È lì che ha vissuto fino alla morte, dopo aver soggiornato e lavorato a Roma, Firenze e Venezia. È lì che dipinse per la prima volta tre tele per una chiesa, che diede in dote la sue figlie, e ricevette committenze anche da ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... robertis_emilia : Lasciata a me stessa, ero passiva; respinta, mi tiravo indietro; dimenticata, le mie labbra non volevano pronunciar… - cipilidoro : 1)San Gennaro (Artemisia Gentileschi) 2) Giuditta con testa di Oloferne (Artemisia) 3)Fanciulla (V. Gemito) 4) Vesu… - NegronPerdomo : RT @MiguelCalabria3: Buongiorno! “L'Annunciazione” 1623, Orazio Lomi de Gentileschi, padre della pittrice Artemisia Gentileschi autrice di… - ierogamos : RT @orlandini_sveva: Uno straordinario nudo di Artemisia Gentileschi, mai arrivato a noi a causa della censura, sta per essere svelato. 'L’… - BSoftaofta : RT @MiguelCalabria3: Buongiorno! “L'Annunciazione” 1623, Orazio Lomi de Gentileschi, padre della pittrice Artemisia Gentileschi autrice di… -