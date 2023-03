Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SecolodItalia1 : Arte: Roma riscopre il genio futurista Gino Galli, allievo prediletto di Giacomo Balla - LuciaDiMartin18 : RT @culture_roma: I @museiincomune accolgono il ciclo “#LibriAlMuseo”: presentazioni di volumi dedicati alla storia dell’arte, alla #museol… - LovesSymon : Poi un giorno ci siederemo e parleremo di che piaga gigante siano quelle fottutissime scritte TAG su ogni muro/pare… - GotorMiguel : RT @culture_roma: I @museiincomune accolgono il ciclo “#LibriAlMuseo”: presentazioni di volumi dedicati alla storia dell’arte, alla #museol… - AgencyGea : RT @WineNewsIt: Dal #Nutriscore alla #carnesintetica, i temi “hot” dell’#agroalimentare. A #Roma il convegno #agrifood23 #Withub e @AgencyG… -

...10 marzo alle ore 17.30 in Campidoglio nella Sala del Carroccio dove per la prima volta a... dei tesori dell'che pure esistono in Calabria, dei miti e dei personaggi che l'hanno resa famosa ...... a 150 anni dalla sua nascita, attraverso preziosi documenti fotografici d'archivio concessi dall'Opera don Calabria di Verona e che si terrà presso la GalleriaPoli adal 24 marzo al 21 ...... condirettore della rivista 'Futurista' (con Balla, Giuseppe Bottai e Enrico Rocca) e protagonista, nel 1919 e nel 1921, di due mostre personali presso la Casa d'Bragaglia di, una ...

Mercatino a Regola d'arte RomaToday

“La Spagna dipingendo il mondo” è il titolo degli eventi programmati dall’Ufficio Spagnolo del Turismo a Roma. Il Centro Multimediale Interattivo ospiterà un ciclo di iniziative mirate a promuovere af ...Figlio d'arte (il papà Gianni è un'istituzione), è difficile non ... curata da Barbara Melcarne dal titolo «Senso Unico» in programma dal 13 al 19 marzo a Roma in via del Moro, a pochi passi ...