Art Bonus: ultimi giorni per votare il progetto e sostenere il festival Donizetti Opera (Di giovedì 9 marzo 2023) Bergamo. Nell’anno della Capitale della Cultura, la Fondazione Teatro Donizetti e il festival Donizetti Opera si rivolgono alla città e a tutti gli appassionati per votare online, nell’ambito del Concorso Art Bonus 2023, il progetto di mecenatismo con cui molte realtà imprenditoriali bergamasche sostengono il festival Donizetti Opera. Per esprimere la preferenza basta aprire questo link https://artBonus.gov.it/fondazione-teatro-Donizetti-stagione-lirica-e-festival-Donizetti-Opera-2022.html e cliccare su “Vota il progetto” (senza bisogno di alcuna registrazione) entro le 12.00 di martedì 14 marzo. Il concorso ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 9 marzo 2023) Bergamo. Nell’anno della Capitale della Cultura, la Fondazione Teatroe ilsi rivolgono alla città e a tutti gli appassionati peronline, nell’ambito del Concorso Art2023, ildi mecenatismo con cui molte realtà imprenditoriali bergamasche sostengono il. Per esprimere la preferenza basta aprire questo link https://art.gov.it/fondazione-teatro--stagione-lirica-e--2022.html e cliccare su “Vota il” (senza bisogno di alcuna registrazione) entro le 12.00 di martedì 14 marzo. Il concorso ...

