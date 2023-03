Arsenal, ecco chi sono i due obiettivi principali (Di giovedì 9 marzo 2023) Come riportato dal quotidiano britannico Sun Sport, l'Arsenal ha due obiettivi principali per il calciomercato estivo: Declan Rice, centrocampista... Leggi su calciomercato (Di giovedì 9 marzo 2023) Come riportato dal quotidiano britannico Sun Sport, l'ha dueper il calciomercato estivo: Declan Rice, centrocampista...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : Arsenal, ecco chi sono i due obiettivi principali: Come riportato dal quotidiano britannico Sun Sport, l'Arsenal ha… - Giulius888 : Ecco chi passa il turno in el e conference Union Berlino Bayer Leverkusen Real Sociedad Arsenal Juve Manchester Un… - sportli26181512 : Juve, c'è il prezzo per la cessione di Vlahovic: Arsenal ma non solo, ecco chi lo cerca: L’investimento era stato i… - cmdotcom : #Juve, c'è il prezzo per la cessione di #Vlahovic: #Arsenal ma non solo, ecco chi lo cerca - PietroDalmazzo : @NicoMeroni dove arrivi quinto e vieni sovrastato da un Arsenal di ventenni agli ottavi, era già abbastanza per rin… -