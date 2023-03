Arriva Ogyre | la startup che traccia la raccolta dei rifiuti marini e migliora l’ecosistema

(Di giovedì 9 marzo 2023) Un passo in avanti per, lanata con la missione di creare un legame tra le persone e l’oceano, applicando un approccio community-driven alla rigenerazione ambientale, permettendo a chiunque di raccogliere digrazie all’aiuto di un network globale di 45 pescatori, annuncia oggi il lancio della sua nuova piattaforma digitale, progettata con l’obiettivo di portare trasparenza ebilità alla filiera circolare didei. Cosa faLa nuova piattaforma dipermetterà a individui e aziende che sceglieranno di contribuire alla pulizia del mare di monitorare l’intero ciclo di vita del rifiuto, dalla pesca allo smaltimento: chiunque deciderà di “acquistare” ...

...sul benessere del mare e sulle comunità di pescatori coinvolti nel nostro progetto cheda ogni singolo contributo ", commentano Antonio Augeri e Andrea Faldella, fondatori di. " Abbiamo ...Il messaggiodalla Seascape room, l'installazione realizzata a Milano da Findus in collaborazione con, la prima piattaforma globale di fishing for litter, che porta letteralmente in ...Il messaggiodalla Seascape room, l'installazione realizzata a Milano da Findus in collaborazione con, la prima piattaforma globale di fishing for litter, che porta letteralmente in ...