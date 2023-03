Armi all’Ucraina, gli Usa ammettono: «Produzione insostenibile». E il sostegno alla guerra vacilla nell’opinione pubblica (Di giovedì 9 marzo 2023) A oltre un anno dall’inizio dell’aggressione russa, nessuno scorge la fine del conflitto tra Mosca e Kiev. Il Cremlino continua a prendere di mira le città dell’Ucraina – via terra come a Bakhmut, ma anche per via aerea con raid quotidiani. Kiev strenuamente resiste, e quando ne ha la possibilità contrattacca. Grazie all’impegno e alla determinazione dei suoi soldati a difendere il Paese aggredito, certo, ma anche grazie al decisivo sostegno militare, logistico e finanziario degli alleati occidentali. Ma quanto a lungo può proseguire, a questi ritmi, l’invio di Armi all’Ucraina? La domanda – tra le pieghe del sostegno politico indefesso alla causa di Kiev – comincia a farsi largo in maniera sempre più esplicita tra le cancellerie e negli ambienti militari occidentali. Ivi compreso nel ... Leggi su open.online (Di giovedì 9 marzo 2023) A oltre un anno dall’inizio dell’aggressione russa, nessuno scorge la fine del conflitto tra Mosca e Kiev. Il Cremlino continua a prendere di mira le città dell’Ucraina – via terra come a Bakhmut, ma anche per via aerea con raid quotidiani. Kiev strenuamente resiste, e quando ne ha la possibilità contrattacca. Grazie all’impegno edeterminazione dei suoi soldati a difendere il Paese aggredito, certo, ma anche grazie al decisivomilitare, logistico e finanziario degli alleati occidentali. Ma quanto a lungo può proseguire, a questi ritmi, l’invio di? La domanda – tra le pieghe delpolitico indefessocausa di Kiev – comincia a farsi largo in maniera sempre più esplicita tra le cancellerie e negli ambienti militari occidentali. Ivi compreso nel ...

