Appestati | Formigli fuori controllo | fango su Salvini Poi mostra la teca choc

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 9 marzo 2023) Corradoa Piazza Pulita processa il governo dopo il Consiglio dei Ministri straordinario a Cutro. Il conduttore va subito all'attacco: "L'esecutivo è andato a in Calabria, lascitemelo dire, era ora". Questa è la premessa velenosa, dimenticando però che le istituzioni si sono subito mosse, il presidente Mattarella è andato a Cutro e ora anche il premier ha messo piede nella città della tragedia del mare. Maè scatenato e così si aggrappa alle polemiche legate alla Guardia Costiera che, secondo le accuse che arrivano dalla sinistra, non si sarebbe mossa per salvare i migranti morti nel tragico naufragio. Anche su questoscorda che Frontex, come ha riferito il premier Giorgia Meloni non ha segnalato criticità in navigazione. Poi, sempre, attacca Matteoche ...