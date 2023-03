Appello per emergenza culle vuote: “Sulla natalità serve un cambio di passo” (Di giovedì 9 marzo 2023) (Adnkronos) – Condividere riflessioni e proposte sul tema della natalità e del trend demografico che vede il numero delle nascite nel nostro Paese in continuo calo. E un Appello per “un deciso cambio di passo” rispetto alle politiche degli ultimi anni per contrastare l’emergenza ‘culle vuote’, Come? “Mettendo in atto misure che favoriscano ripresa e rilancio sociale”. Questi, in sintesi, i temi del workshop ‘natalità e sostenibilità sociale: riflessioni e prospettive’, che si è svolto oggi, in occasione dell’8 marzo, presso l’Azienda ospedaliera San Giovanni Addolorata di Roma. “È necessario un sostegno, forte e convinto, al recupero della natalità”, ha sottolineato Tiziana Frittelli, direttore generale dell’azienda ospedaliera San ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 9 marzo 2023) (Adnkronos) – Condividere riflessioni e proposte sul tema dellae del trend demografico che vede il numero delle nascite nel nostro Paese in continuo calo. E unper “un decisodi” rispetto alle politiche degli ultimi anni per contrastare l’’, Come? “Mettendo in atto misure che favoriscano ripresa e rilancio sociale”. Questi, in sintesi, i temi del workshop ‘e sostenibilità sociale: riflessioni e prospettive’, che si è svolto oggi, in occasione dell’8 marzo, presso l’Azienda ospedaliera San Giovanni Addolorata di Roma. “È necessario un sostegno, forte e convinto, al recupero della”, ha sottolineato Tiziana Frittelli, direttore generale dell’azienda ospedaliera San ...

