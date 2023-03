Anzio | a Villa Corsini Sarsina la visita istituzionale di Monsignor Vincenzo Viva

Leggi su ilfaroonline

(Di giovedì 9 marzo 2023)– Ieri pomeriggio, presso la Casa Comunale di, la Commissione Straordinaria che amministra la Città di, composta dal Prefetto Antonella Scolamiero, dal Vice Prefetto Francesco Tarricone e dal Dirigente Agostino Anatriello, ha ricevuto la graditadel Vescovo di Albano, Mons., che tornerà nuovamente in Città anche in occasione delle prossime Celebrazioni in onore di Sant’Antonio di Padova. Si è trattato di un incontro cordiale e proficuo, che ha gettato le basi per un rinnovato rapporto di positiva collaborazionetra la Città die la Diocesi di Albano. La Commissione Straordinaria ringrazia il Vescovo, ...