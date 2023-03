Anziano in frazione Umbertide | qui sisma fortissimo

"Qui il terremoto si è sentito fortissimo": a parlare con l'ANSA è unche vive a Pian D'Assino, ladi Umbertide più vicina all'epicentro del sisma. Qui avvertito in maniera particolarmente intensa. Sul posto sono presenti vigili del fuoco e protezione ...In trasferta dalla Campania ha rapinato unin strada e poi si è scagliato contro un carabiniere. Succede a Lavinio,del comune di Anzio, dove l'uomo - un 57enne - è stato poi arrestato per rapina. E' stato un militare in ...Giuseppe Borra, 80enne di Bene Vagienna, si è trasferito con la moglie inIsola da Torino e per non perdere la corrispondenza attiva il servizio delle Poste Italiane ... Insospettito l'...

Terremoto a Perugia, magnitudo 4,4. Sisma avvertito anche in ... la Repubblica

"Qui il terremoto si è sentito fortissimo": a parlare con l'ANSA è un anziano che vive a Pian D'Assino, la frazione di Umbertide più vicina all'epicentro del sisma. Qui avvertito in maniera particolar ...COMISO - La Polizia di Stato ha arrestato un uomo di 21 anni per il reato di rapina aggravata ai danni di un'anziana signora a Pedalino, frazione del ...