Anziano | bloccato e rapinato da due donne in pieno centro a L' Aquila

(Di giovedì 9 marzo 2023) L'- Un pensionato 80enne è stato avvicinato da duementre era in piazza Duomo a L', le due dopo averlolo hanno derubato una catenina d'oro e di mille euro, l'uomo è riuscito a bloccare una delle due malviventi ed è stata arrestata in flagranza dai carabinieri giunti sul posto, l'altra donna si è data alla fuga . La donna arrestata, 31enne proveniente da Roma, ha precedenti specifici ed è già stata condannata in via definitiva ad oltre un anno di reclusione. La pena è rimasta pendente perché la giovane è evasa dalla detenzione domiciliare. La donna arrestata è stata trattenuta in camera di sicurezza nel comando provinciale dei carabinieri dell'in attesa dell'udienza di convalida. I carabinieri stanno procedendo all'identificazione della complice sfuggita con i soldi e ...

