Antonio Conte lascia il Tottenham a fine stagione Decisivo il ko contro il Milan...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CB_Ignoranza : Il Milan elimina il Tottenham di Antonio Conte e torna a giocare un quarto di finale di Champions League 11 anni do… - 90sfootball : Fabio Cannavaro vs Antonio Conte. - fcin1908it : Alfio Musmarra: 'Contatto tra l'#Inter e Antonio #Conte' - Forzasuccesso : RT @snkguzman: 0 - Negli ultimi 9 anni Antonio Conte e Saniok El Chapo aka il sottoscritto hanno partecipato allo stesso numero di quarti d… - kazamagio : @FBiasin Stessa cosa si può dire di Antonio Conte il fenomeno Non ci ringrazieranno mai abbastanza -

potrebbe lasciare il Tottenham a fine stagione. Il tecnico italiano, dopo l'eliminazione dalla Champions League per mano del Milan, è ormai ai titoli di coda della sua seconda esperienza ...MILAN PIOLI - Dopo 11 anni il Milan torna a giocarsi un quarto di finale di Champions League . I rossoneri pareggiano 0 - 0 a Londra ed eliminano agli ottavi il Tottenham di: decisiva la vittoria per 1 - 0 a San Siro nella gara di andata. Il tecnico rossonero Stefano Pioli ha commentato il passaggio del turno ai microfoni di Prime Video . MILAN, PIOLI: '...Secondo quanto riportato dai media inglesi, il futuro disembra essere sempre più lontano dal Tottenham . Nello specifico la BBC definisce una formalità l'addio del tecnico, a fine stagione o anche prima, dalla panchina del club inglese. La ...

Antonio Conte rischia l'esonero dopo l'eliminazione del Tottenham dalla Champions League: «Forse mi mandano via ... Open

L'eliminazione del Tottenham con il Milan agli ottavi di Champions League ha aperto le riflessioni in casa Spurs sul futuro di Antonio Conte in panchina. La stampa britannica ha evidenziato l'ennesimo ...Il Milan è approdato ai quarti di finale di Champions League per la prima volta dopo 11 anniContentsIl Milan è approdato ai quarti di finale di Champions League per la prima volta dopo 11 anniLa stagi ...