Antonini su Maignan: ‘Ecco qual è il suo segreto’ (Di giovedì 9 marzo 2023) Luca Antonini a MilanTv su Mike Maignan: Si gioca in undici, credo sia giiusto sfruttare quelle che sono le sue qualità. E' forte,... Leggi su calciomercato (Di giovedì 9 marzo 2023) Lucaa MilanTv su Mike: Si gioca in undici, credo sia giiusto sfruttare quelle che sono le sueità. E' forte,...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... youandmilan : @elliott_il Abbiati, Abate, ThiagoSilva, Nesta, Antonini; Seedorf, vBommel, Nocerino, Boateng, Ibra, Robinho Maign… - Milannews24_com : Antonini su Maignan: «Giocatore in più, dà serenità alla squadra» - sportli26181512 : Antonini: 'Maignan è un giocatore in più, dà serenità alla squadra': Luca Antonini, ex calciatore, è intervenuto a… - MilanNewsit : Antonini: 'Maignan è un giocatore in più, dà serenità alla squadra' - DoctorMaurinho : @CB_Ignoranza Maignan > Abbiati Tomori<Nesta Kalulu>Bonera Thiaw <Mexes Theo>Antonini Bennacer<Seedorf Tonali>Nocer… -

Antonini: "Maignan è un giocatore in più, dà serenità alla squadra" Milan News Antonini: "Maignan è un giocatore in più, dà serenità alla squadra" Luca Antonini, ex calciatore, è intervenuto a Milan Tv soffermandosi anche su Mike Maignan: "Si gioca in undici, credo sia giiusto sfruttare quelle che sono le sue qualità. Antonini su Maignan: «Giocatore in più, dà serenità alla squadra» Luca Antonini a MilanTV parla così del rendimento di Mike Maignan e di quanto sia importante il suo ritorno per il Milan Luca Antonini a MilanTV parla così del rendimento di Mike Maignan e di quanto s ... Luca Antonini, ex calciatore, è intervenuto a Milan Tv soffermandosi anche su Mike Maignan: "Si gioca in undici, credo sia giiusto sfruttare quelle che sono le sue qualità.Luca Antonini a MilanTV parla così del rendimento di Mike Maignan e di quanto sia importante il suo ritorno per il Milan Luca Antonini a MilanTV parla così del rendimento di Mike Maignan e di quanto s ...