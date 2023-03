Antonella parla del suo ex: “Porta aperta”, la reazione provocatoria di Donnamaria (Di giovedì 9 marzo 2023) Antonella Fiordelisi è tornata a parlare del suo ex Gianluca Benincasa con Edoardo Donnamaria. L’influencer salernitana durante una tranquilla conversazione in cucina ha svelato di non avere assolutamente nulla da rimproverarsi nei confronti del suo ultimo ex. Antonella, cosa pensa di Gianluca Benincasa Antonella è certamente ignara di quello che è successo fuori dalla Casa... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di giovedì 9 marzo 2023)Fiordelisi è tornata are del suo ex Gianluca Benincasa con Edoardo. L’influencer salernitana durante una tranquilla conversazione in cucina ha svelato di non avere assolutamente nulla da rimproverarsi nei confronti del suo ultimo ex., cosa pensa di Gianluca Benincasaè certamente ignara di quello che è successo fuori dalla Casa... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GrandeFratello : Antonella parla a cuore aperto della sua famiglia... scorrendo insieme a noi l'album fotografico dei suoi affetti.… - sonounuser : RT @bayenr: EdoD ad Antonella: 'Hai rotto i cojoni, m'hai rotto er cazzo, sto a fa un panino e tu me devi rompe le palle' Affonsoooooo co… - LauramariaHere2 : RT @bayenr: EdoD ad Antonella: 'Hai rotto i cojoni, m'hai rotto er cazzo, sto a fa un panino e tu me devi rompe le palle' Affonsoooooo co… - GJermaine5 : @teamsoleilsorge Che poveracciooooooo! Ha la fissa,se non parla e inventa cose su Nikita,non ce la fa! Ma quando av… - AngelaBonomo10 : RT @bayenr: EdoD ad Antonella: 'Hai rotto i cojoni, m'hai rotto er cazzo, sto a fa un panino e tu me devi rompe le palle' Affonsoooooo co… -