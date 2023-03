Antonella Fiordelisi chiede a Micol quanti rapporti ha avuto con Edoardo

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fanpage : #edoardodonnamaria ha adottato un comportamento particolare con la fidanzata Antonella Fiordelisi: spesso le telec… - thoughtful_30 : #donnalisi #drojette #fiorde #iostoconantonella #Antonellafiordelisi #Fiordelisi @Anto_Fiordelisi @FiordelisiStef… - thoughtful_30 : #donnalisi #drojette #fiorde #iostoconantonella #Antonellafiordelisi #Fiordelisi @Anto_Fiordelisi @FiordelisiStef… - thoughtful_30 : #donnalisi #drojette #fiorde #iostoconantonella #Antonellafiordelisi #Fiordelisi @Anto_Fiordelisi @FiordelisiStef… - thoughtful_30 : #donnalisi #drojette #fiorde #iostoconantonella #Antonellafiordelisi #Fiordelisi @Anto_Fiordelisi @FiordelisiStef… -

Il Grande Fratello Vip ha visto due concorrenti, Edoardo Donnamaria e, costruire una fortezza fatta di coperte e cuscini sul divano e nascondersi al suo interno per eludere microfoni e obiettivi. Sesso al Gf Vip, Edoardo e'sorpresi' ...Il Grande Fratello Vip ha visto due concorrenti, Edoardo Donnamaria e, costruire una fortezza fatta di coperte e cuscini sul divano e nascondersi al suo interno per eludere microfoni e obiettivi. Questa bravata potrebbe costare loro molto cara, ...Francesco Chiofalo , rispondendo agli utenti tramite Instagram, ha nuovamente espresso il suo punto di vista nei confronti di Edoardo Donnamaria , attuale fidanzato di. "Ecco cosa penso di Edoardo Donnamaria", parla Chiofalo Mi arrivano segnalazioni praticamente un giorno sì, un giorno no di Edoardo che me ne dice di tutti i colori: sul mio ...

Il "Grande Fratello Vip" ha deciso di festeggiare la festa della donna con una bella sorpresa per le concorrenti. Una cena tutta al femminile per Oriana, prima finalista del reality, Antonella, Giaele ...Micol Incorvaia finisce sotto interrogatorio delle altre ragazze che vogliono sapere di più della sua intimità con Edoardo Donnamaria quando si frequentavano ...