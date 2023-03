Anticipazioni GF Vip puntata 9 marzo | dolci sorprese e colpi di scena per Nikita

(Di giovedì 9 marzo 2023) Ledelladi questa sera del GF Vip, giovedì 9, rivelano che non mancheranno idi. Oltre che scoprire l’esito del televoto, che vede in nomination ben 7 concorrenti, ci saranno anche altri avvenimenti degni di nota. Al centro dell’attenzione ci sarà, ancora una volta,Pelizon, la quale vivrà L'articolo proviene da KontroKultura.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CorriereCitta : GF VIP, crisi tra Oriana e Daniele: cosa sta succedendo, anticipazioni stasera - CorriereCitta : GF VIP, crisi tra Oriana e Daniele: cosa sta succedendo, anticipazioni stasera - direpuntoit : Le anticipazioni della puntata del #GFvip di oggi #9marzo. - ADelleNotizie : Gli ospiti del #gfvipparty - IlaPoli1992 : RT @ADelleNotizie: Anticipazioni GF 9 Marzo: provvedimenti in arrivo per i vip -

ROMA - Questa sera su Canale 5 torna l'appuntamento con il Grande Fratello. Nella puntata di lunedì è stato annunciato il primo finalista, ma oggi per i vipponi sono in arrivo brutte notizie: il televoto di oggi decreterà una eliminazione. I CONCORRENTI IN NOMINATION ...Gfdella puntata odierna, in programma questa sera, giovedì 9 marzo, in prime time su Canale 5. Come di consueto al timone della conduzione ci sarà Alfonso Signorini, accompagnato dalle ...Nelle scorse ore è stata registrata la puntata conclusiva del trono dell'ingegnere romano. Dal web trapela il nome di Carola quale ...

Grande Fratello Vip 7, anticipazioni della diretta di oggi: dopo Oriana prima finalista, i sondaggi dicono… Style - Moda Uomo del Corriere della Sera

Torna l’appuntamento con il digital show GF VIP Party, condotto da Soleil Sorge e Pierpaolo Pretrelli. I due conduttori attenderanno diversi ospiti: gli ex gieffini Amaurys Perez, Matilde Brandi, poi ...Utilizziamo i cookie e tecnologie simili per personalizzare contenuti ed annunci, per fornire funzionalità dei social media e per analizzare il nostro traffico. Condividiamo, inoltre, alcune informazi ...