Anticipare l’ambiente operativo di domani La missione della Nato secondo Zuliani

(Di giovedì 9 marzo 2023) Più di un anno fa, la Russia ha realizzato il suo piano per invadere l’Ucraina, mentre la comunità internazionale guardava incredula. Questa brutale aggressione di una nazione sovrana ha segil ritornoguerra sul suolo europeo e la fine di un’era. Ora, si sta affrontando una nuova realtà per la nostra sicurezza. L’Europa e il Nord America continuano a essere forti insieme nellaper difendere i nostri valori e scoraggiare ulteriori aggressioni. In tale ambito vi è la necessità per l’Alleanza Atlantica di proporre l’adattamento, l’evoluzione e la trasformazione dello strumento militare, al fine di adempiere alle missioni e all’ambizione. Per fare questo è necessariofuturo. Quindi, come potrebbe ...