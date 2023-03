Antalya: Mager vede le semifinali, Caruso e Giannessi fuori (Di giovedì 9 marzo 2023) Salvatore Caruso (342) e Alessandro Giannessi (235) sono stati eliminati agli ottavi di finale del challenger di Antalya (73.000 euro di montepremi su terra rossa). Caruso ha perso per 64 64 contro il ... Leggi su sport.tiscali (Di giovedì 9 marzo 2023) Salvatore(342) e Alessandro(235) sono stati eliminati agli ottavi di finale del challenger di(73.000 euro di montepremi su terra rossa).ha perso per 64 64 contro il ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Ilsuperbo89 : Semaforo ?? ad #Antalya per #Giannessi e #Caruso.Come scrivevo ieri Salvo ha ritrovato grinta e sacrificio,prossimo… - Ilsuperbo89 : Wow!È il #Mager Day. Vittoria per Gianluca anche in doppio ad Antalya in coppia con Ale #Giannessi. Gianluca in ver… - Ilsuperbo89 : Semaforo verde ad Antalya sia per #Cobolli che per #Mager,che esordisce sul velluto. Adesso derby,Gianluca quando v… - Tomtennis_ : Con un po’ di ritardo ma ci proviamo Puerto Vallarta : Altmaier Antalya : Spero molto in un italiano tra Travaglia… -

