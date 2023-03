Ant-Man 3 | gli editor spiegano come hanno realizzato la scena post-credit con Jonathan Majors

(Di giovedì 9 marzo 2023) Ladi Ant-Man and the Wasp: Quantumania apre al futuro dell'MCU, e mentre i fan riflettono sulla storia, glidel film ci raccontanol'realizzata con. Uno dei grandi pregi di Ant-Man and the Wasp: Quantumania è stato quello d'introdurre, una volta per tutte, il personaggio di Kang () al centro della. Questo personaggio avrà un ruolo fondamentale nella nuova fase dell'MCU, con un peso che è stato ampiamente sottolineato anche dalladel film. Di recente glispiegatofatto a ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... marvelcinemaita : Ant-Man and The Wasp: Quantumania, Jonathan Majors sulle cicatrici di Kang: ‘È come per il Joker di Heath Ledger’ - GianlucaOdinson : Ant-Man and the Wasp: Quantumania, I montatori raccontano il lavoro sul Consiglio dei Kang - GianlucaOdinson : Ant-Man 3: i montatori parlano di come è stata realizzata la scena dei titoli di coda - badtasteit : Ant-Man 3: i montatori parlano di come è stata realizzata la scena dei titoli di coda - FumodiChina : RT @StefanoDisegni: Trailer della mia recensione di ANT MAN - QUANTUMANIA su Ciak di marzo in edicola. Non bastava Avatar 2, ci voleva pure… -

Uno dei grandi pregi diand the Wasp: Quantumania è stato quello d'introdurre, una volta per tutte, il personaggio di Kang ( Jonathan Majors ) al centro della scena. Questo personaggio avrà un ruolo fondamentale ...Si vocifera che anche la sua partecipazione in3 sia stata ridotta a un semplice cameo proprio per via delle accuse.In una recente intervista con Variety , i montatori Adam Gerstel e Laura Jennings hanno parlato della prima scena dei titoli di coda diand the Wasp: Quantumania in cui assistiamo al Consiglio dei Kang. I due hanno svelato che le riprese si sono tenute nel corso di quattro giorni a Londra in una pausa dalle riprese della ...

Ant-Man 3: i montatori parlano di come è stata realizzata la scena dei titoli di coda BadTaste.it Cinema

I montatori di Ant-Man and the Wasp: Quantumania descrivono in un'intervista il processo di realizzazione della scena di metà titoli di coda.I montatori Adam Gerstel e Laura Jennings hanno parlato della prima scena dei titoli di coda di Ant-Man and the Wasp: Quantumania ...