Andria | aveva accumulato un patrimonio con rapine a bancomat e portavalori | confiscati 80 milioni ad un imprenditore

(Di giovedì 9 marzo 2023) Beni e disponibilità finanziarie, per un valore complessivo di 80di euro: è quello che i carabinieri del Comando Provinciale di Bari ad, in esecuzione di un decreto emesso dalla III Sezione del Tribunale della Prevenzione del capoluogo pugliese, hanno confiscato all’Giuseppe Magno, 57 anni. L’uomo, che è attualmente detenuto nel carcere di Bari, avrebbe, secondo l’accusa,un capitale ingente, costituito da beni immobili, aziende, beni di lusso e diversi conti correnti. Tutto grazie ad attività illecite legate essenzialmente aaie furti ai. Gli accertamenti patrimoniali, avviati a dicembre 2019 dalla Procura della Repubblica di Trani dopo l’arresto dell’, hanno consentito ...

I Carabinieri del Comado Provinciale di Bari hanno dato esecuzione ad un copioso decreto emesso dal Tribunale della Prevenzione di Bari, con il quale è stata disposta la confisca di beni e disponibili ...