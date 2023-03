Andata ottavi di Europa League, Roma-Real Sociedad 2-0 (Di giovedì 9 marzo 2023) Roma (ITALPRESS) – La Roma batte la Real Sociedad 2-0 all'Olimpico nella gara di Andata degli ottavi di finale di Europa League grazie alle reti di El Shaarawy e Kumbulla. Un risultato che fa ben sperare i giallorossi in vista del secondo atto in Spagna in programma giovedì 16 marzo. Rispetto alla partita vinta con la Juventus, Mourinho opta per il debutto da titolare dell'ex Llorente al posto dello squalificato Ibanez, ma soprattutto ripropone Abraham ed El Shaarawy dal 1?. E sono proprio i due attaccanti a costruire il gol del vantaggio. Al 13? Dybala guida il contropiede e premia un taglio dell'inglese che si libera e crossa in area dove El Shaarawy ribadisce in rete col destro in elevazione. La Real Sociedad è in ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 9 marzo 2023)(ITALPRESS) – Labatte la2-0 all'Olimpico nella gara dideglidi finale digrazie alle reti di El Shaarawy e Kumbulla. Un risultato che fa ben sperare i giallorossi in vista del secondo atto in Spagna in programma giovedì 16 marzo. Rispetto alla partita vinta con la Juventus, Mourinho opta per il debutto da titolare dell'ex Llorente al posto dello squalificato Ibanez, ma soprattutto ripropone Abraham ed El Shaarawy dal 1?. E sono proprio i due attaccanti a costruire il gol del vantaggio. Al 13? Dybala guida il contropiede e premia un taglio dell'inglese che si libera e crossa in area dove El Shaarawy ribadisce in rete col destro in elevazione. Laè in ...

Calcio: Europa League, Roma vittoriosa 20.42 Calcio: Europa League, Roma vittoriosa La Roma vince 2 - 0 all'Olimpico sulla Real Sociedad nell'andata degli ottavi di Europa League, score prezioso in vista della gara di ritorno in programma a San Sebastian giovedì prossimo. Giallorossi pimpanti in apertura. Su un'azione corale (13') Abraham ... Roma, Mourinho in diretta: ora LIVE interviste e conferenza stampa ROMA - La Roma batte 2 - 0 la Real Sociedad nell'andata degli ottavi di finale di Europa League e fa un balzo in avanti verso il passaggio del turno. La formazione giallorossa si impone sugli spagnoli grazie ai gol di El Shaarawy al 13' e di ... Europa League, risultati e gol andata ottavi: Arsenal pari a Lisbona, ok Bayer Questi i verdetti dei primi quattro match giocati I risultati delle gare d'andata degli ottavi di finale BAYER LEVERKUSEN - FERENCVAROS 2 - 0 10' Demirbay, 86' Tapsoba ROMA - REAL SOCIEDAD 2 - 0 ... Pronostici Conference League 9 Marzo: Schedina Andata Ottavi di Finale