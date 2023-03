Ancora una volta è la Francia che si preoccupa degli effetti di Big Tech sulle nostre vite: la proposta di limitare lo sharenting (Di giovedì 9 marzo 2023) Non abbiamo Ancora la riprova pratica di un problema che, al momento, può essere soltanto intuito in maniera predittiva. Non ce l’abbiamo perché le generazioni di minori che, attualmente, sono oggetto di esposizione mediatica sui social network non hanno Ancora quell’età anagrafica nella quale si potrebbero manifestare gli effetti di questa stessa esposizione. Da quando – dal 2016 circa in poi, con la sempre maggiore pervasività dei social network nelle nostre vite offline e con il boom dell’influencer marketing – postare foto di minori è diventato un qualcosa all’ordine del giorno, è difficile trovare qualcuno dei soggetti più coinvolti nelle foto che sia già diventato maggiorenne: probabilmente sarà un problema generazionale che verrà evidenziato più in là negli anni. Ma c’è chi, in ... Leggi su giornalettismo (Di giovedì 9 marzo 2023) Non abbiamola riprova pratica di un problema che, al momento, può essere soltanto intuito in maniera predittiva. Non ce l’abbiamo perché le generazioni di minori che, attualmente, sono oggetto di esposizione mediatica sui social network non hannoquell’età anagrafica nella quale si potrebbero manifestare glidi questa stessa esposizione. Da quando – dal 2016 circa in poi, con la sempre maggiore pervasività dei social network nelleoffline e con il boom dell’influencer marketing – postare foto di minori è diventato un qualcosa all’ordine del giorno, è difficile trovare qualcuno dei soggetti più coinvolti nelle foto che sia già diventato maggiorenne: probabilmente sarà un problema generazionale che verrà evidenziato più in là negli anni. Ma c’è chi, in ...

