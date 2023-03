"Anche se tiro lo sciacquone!": il brutale sfogo di Fedez, chi finisce nel mirino (Di giovedì 9 marzo 2023) "Ci troviamo molto bene, Frank è bravissimo a improvvisare, è nato per farlo, non ha praticamente bisogno di preparazione": Fedez ha parlato del suo compagno di avventura, Frank Matano, nella terza stagione di Lol, disponibile da oggi sulla piattaforma di Amazon Prime. "C'era già nel primo Lol e ha sempre rispettato le attese. Al tavolo, nella control room, mi è di grande aiuto", ha continuato il rapper nell'intervista al sito Bestmovie.it. Parlando del fortunato format, poi, Fedez ha rivelato: "Da un certo momento in poi, in cui la gara è in uno stadio avanzato, le gag migliori sono quelle totalmente improvvisate, senza nessuna preparazione dietro". Riferendosi alla vita di tutti i giorni, invece, il cantante ha spiegato cos'è che lo fa ridere più spesso: "Beh, i bambini per esempio sono molto, molto comici". Infine una ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 9 marzo 2023) "Ci troviamo molto bene, Frank è bravissimo a improvvisare, è nato per farlo, non ha praticamente bisogno di preparazione":ha parlato del suo compagno di avventura, Frank Matano, nella terza stagione di Lol, disponibile da oggi sulla piattaforma di Amazon Prime. "C'era già nel primo Lol e ha sempre rispettato le attese. Al tavolo, nella control room, mi è di grande aiuto", ha continuato il rapper nell'intervista al sito Bestmovie.it. Parlando del fortunato format, poi,ha rivelato: "Da un certo momento in poi, in cui la gara è in uno stadio avanzato, le gag migliori sono quelle totalmente improvvisate, senza nessuna preparazione dietro". Riferendosi alla vita di tutti i giorni, invece, il cantante ha spiegato cos'è che lo fa ridere più spesso: "Beh, i bambini per esempio sono molto, molto comici". Infine una ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... nelloscavo : #Ucraina. #Reportage sull'«autostrada dei #Leopard verso #Kiev sotto il tiro dei droni #Russia. Il fiume di armamen… - Pholey_vn : RT @angelo_falanga: Anche l'ultima strada è stata abbandonata dalle forze armate ucraine a Bakhmut ed è sotto tiro - JayperryP : @ultimora_pol Ho letto che Berruto è un ex atleta, CT della nazionale italiana di pallavolo ed ex CT della nazional… - Tru_Visioner : @FMCROfficial Nn e’ esagerato dire che faccia pena in tutti i ruoli possibili davanti tranne L esterno sinistro . D… - venticontrari : @macho_morandi @alepulv76 miracolo anche sul tiro del turco al derby -