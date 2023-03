Anche il calcio femminile è nato a Napoli: ma finì per una rissa (Di giovedì 9 marzo 2023) In pochi sanno che il calcio femminile sia nato a Napoli, negli anni '50. Ripercorriamo la straordinaria storia L'articolo proviene da LE VOCI DI DENTRO. Leggi su lucascialo (Di giovedì 9 marzo 2023) In pochi sanno che ilsia, negli anni '50. Ripercorriamo la straordinaria storia L'articolo proviene da LE VOCI DI DENTRO.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZZiliani : Il calcio italiano è anche questo: un top club come l’#Inter, già di suo in gravi difficoltà economiche, sposa uno… - DiegoDeLucaTwit : In un paese normale: “La Giustizia punisca chi ha commesso illeciti seguendo percorsi contabili poco trasparenti e… - mirkonicolino : (#Cm.it) #Gravina: 'Siamo all’anticamera del fallimento. La riforma non è dei campionati, ma del calcio. Dobbiamo g… - Cris75_r : RT @InfiltratoFIGC: Il caso Napoli è stato insabbiato, ma la nota fa riferimento anche all'aver glissato da parte di #FIGC su questa situaz… - dianacalibana : @BusaFabio @Maximix1970 @angelorso969 @c_grosa No, Fabio, non è acqua gasata: è spostare l'equilibrio a favore del… -