Anche i ladri sfruttano il Superbonus: boom di furti in casa (Di giovedì 9 marzo 2023) Il Superbonus è una grande e importante opportunità per tutti, sia in senso positivo sia in quello negativo. Se infatti sono milioni gli italiani che hanno potuto usufruirne, seguendo le rigide limitazioni pensate dal Governo, c'è Anche chi ne approfitta per giocare un brutto scherzo a chi non solo ristruttura e spende soldi, ma che rischia Anche di trovarsi la casa svaligiata. Parliamo infatti dei ladri che sempre più sono entrati in azione negli ultimi mesi sfruttando le impalcature dei lavori nei palazzi per trasformarsi in veri e propri topi d'appartamento. Superbonus e rapine, quanti casi a Roma A lanciare l'allarme sui numerosi furti subiti sono stati gli abitanti del quartiere Trieste di Roma, uno di quelli della Capitale dove quasi tutte le vie sono tappezzate ...

