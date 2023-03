Anarchici | Giurì d' onore chiederà proroga lavori al 29 marzo**

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 9 marzo 2023) Roma, 9 mar. (Adnkronos) -re ifino al prossimo 29 marzo, rispetto alla data iniziale fissata per domani, 10 marzo. Loil cosiddettod'della Camera, chiamato a verificare se ci sia stata lesione dell'onorabilità da parte del deputato di Fratelli d'Italia e vicepresidente del Copasir, Giovanni Donzelli, nei confronti dei deputati del Pd Debora Serracchiani, Andrea Orlando e Silvio Lai per le affermazioni in Aula del 31 gennaio scorso a proposito della visita in carcere degli esponenti Dem ad Alfredo Cospito. La proposta è stata avanzata nella seduta di ieri dal presidente della commissione, Sergio Costa, del Movimento 5 stelle, e condivisa dagli altri componenti: Fabrizio Cecchetti, della Lega; Alessandro Colucci, di Noi Moderati; Roberto Giachetti, del Terzo Polo; ...