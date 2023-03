"Amici tuoi? Solo quando...". Pio e Amedeo gelano la Hunziker: la battuta finisce in disgrazia (Di giovedì 9 marzo 2023) Scorretti e pungenti, sboccati e imprevedibili. Sono Pio e Amedeo, la coppia più irriverente dello spettacolo italiano, composta da Pio D'Antini e Amedeo Grieco. Tra gli ospiti del gran finale di Michelle Impossible, condotto su Canale 5 da Michelle Hunziker. La padrona di casa ha subito cercato di mettere a proprio agio il duo non risparmiandosi in complimenti: “Diciamolo che dietro al vostro successo c'è tanto lavoro”. Niente, subito la conduttrice viene stroncata: “Lavoro? Michelle, ci svegliamo a mezzogiorno!”. Lei ancora prova a gettare acqua sul fuoco: “No dai, loro dicono così, ma sono meglio di quello che vedete”. Altro tentativo fallito, perché Pio e Amedeo replicano: “Ma che dici? Noi siamo seri, abbiamo avuto c***o”. È Solo l'inizio di un piano inclinato, perché ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 9 marzo 2023) Scorretti e pungenti, sboccati e imprevedibili. Sono Pio e, la coppia più irriverente dello spettacolo italiano, composta da Pio D'Antini eGrieco. Tra gli ospiti del gran finale di Michelle Impossible, condotto su Canale 5 da Michelle. La padrona di casa ha subito cercato di mettere a proprio agio il duo non risparmiandosi in complimenti: “Diciamolo che dietro al vostro successo c'è tanto lavoro”. Niente, subito la conduttrice viene stroncata: “Lavoro? Michelle, ci svegliamo a mezzogiorno!”. Lei ancora prova a gettare acqua sul fuoco: “No dai, loro dicono così, ma sono meglio di quello che vedete”. Altro tentativo fallito, perché Pio ereplicano: “Ma che dici? Noi siamo seri, abbiamo avuto c***o”. Èl'inizio di un piano inclinato, perché ...

