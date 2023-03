Amici, ecco i nuovi giudici del serale: Cristiano Malgioglio, Giuseppe Giofrè e Michele Bravi (Di giovedì 9 marzo 2023) nuovi giudici Amici: in attesa della prima puntata del serale che andrà in onda nella giornata di sabato 18 marzo 2023 su Canale 5, è arrivata la tanto attesa novità per quanto riguarda i tre volti nuovi che svolgeranno il ruolo di giudici in questa 22° edizione di Amici. Manca ormai pochissimo tempo, dunque, all’inizio ... TAG24. Leggi su tag24 (Di giovedì 9 marzo 2023): in attesa della prima puntata delche andrà in onda nella giornata di sabato 18 marzo 2023 su Canale 5, è arrivata la tanto attesa novità per quanto riguarda i tre voltiche svolgeranno il ruolo diin questa 22° edizione di. Manca ormai pochissimo tempo, dunque, all’inizio ... TAG24.

