Amici: Cristiano, ex allievo della Celentano, sbarca su Onlyfans (Di giovedì 9 marzo 2023) Dopo Javier Rojas, anche Cristiano La Bozzetta, ex allievo di Alessandra Celentano ad Amici, sbarca su Onlyfans. L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di giovedì 9 marzo 2023) Dopo Javier Rojas, ancheLa Bozzetta, exdi Alessandraadsu. L'articolo proviene da Novella 2000.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AmiciUfficiale : Cristiano Malgioglio è uno dei giudici del Serale di #Amici22 in onda da sabato 18 Marzo in prima serata su Canale 5 - LaMatuz_ : RT @tvstellare: CRISTIANO MALGIOGLIO IN GIURIA AL SERALE DI AMICI GRAZIE MARIA - Novella_2000 : Dopo Javier un altro allievo della maestra Celentano ha aperto un profilo Onlyfans - MarcoPiroddi68 : RT @tvstellare: CRISTIANO MALGIOGLIO IN GIURIA AL SERALE DI AMICI GRAZIE MARIA - infoitcultura : Amici 2023, Giuseppe Gioffrè, Michele Bravi e Cristiano Malgioglio sono i nuovi giudici del serale -