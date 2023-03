Amici | amata ex finalista torna dopo anni e rinnega il talent | è irriconoscibile

Leggi su anticipazionitv

(Di giovedì 9 marzo 2023) Quando ad18 si esibiva con la sua voce potente e graffiante, Tish (pseudonimo di Tijana Bori?, cantautrice italiana di origine serba) metteva d’accordo proprio tutti: dal pubblico a casa a quello in studio, dai professori agli addetti ai lavori che settimanalmente approdavano nella trasmissione di Maria De Filippi per giudicare gli allievi. Per questo motivo Tish fu una delle prime ad approdare al Serale die una delle ultime a essere eliminata prima della Finale. Da quel momento in poi, poco o nulla si è saputo di lei finché l’altro giorno non èta sui social mostrandosi. Chi è Tish di18? Quando partecipava ad18, Tish si presentava al pubblico come una bella ragazza dai capelli fulvi e gli occhi verdi, che veniva dal Friuli Venezia ...