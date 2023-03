Amici 22, NDG ancora in crisi: il cantante è a rischio eliminazione? (Di giovedì 9 marzo 2023) Nel daytime di Amici di oggi, NDG è caduto di nuovo preda dello sconforto: per il cantante sembra che la permanenza all'interno della scuola potrebbe non durare ancora molto... Leggi su comingsoon (Di giovedì 9 marzo 2023) Nel daytime didi oggi, NDG è caduto di nuovo preda dello sconforto: per ilsembra che la permanenza all'interno della scuola potrebbe non duraremolto...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitcultura : Amici 22, confronto tra NDG e Rudy Zerbi: l'allievo perde le staffe e viene censurato dalla produzione - Novella_2000 : Amici 22, ndg e Megan convocati in studio dai prof (ed entrambi vanno in crisi) #amici22 - esp8on : la mia unpopular opinion su amici è che ndg è ben visto su questa app solo perché è un cucciolo dolce tenero ecc pe… - Marti_costanzo_ : RT @etunontorniqui: @gossiptv__ ABBIAMO VINTO NOI FINALMENTEEE #amici22 #amici #ndg - Marti_costanzo_ : RT @etunontorniqui: attivo il programma protezione ndg anche per quest’ultima registrazione del pomeridiano, lorella ti prego portalo al se… -