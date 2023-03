Amici 22, ecco chi sono i tre nuovi giudici del serale (Di giovedì 9 marzo 2023) Amici 22 ha scelto i giudici del serale, Maria De Filippi ha preferito cambiare, scegliendo nuovi volti per la fase finale del programma Grandi novità ad Amici 22, i tre giudici del serale sono Michele Bravi, Cristiano Malgioglio e Giuseppe Giofrè. Tre volti noti al pubblico televisivo, due di loro, Bravi e Giofrè, hanno già partecipato al talent. Il primo come tutor, il secondo come concorrente. La produzione, alcuni giorni fa, ha ufficializzato che il 18 marzo 2023 andrà in onda la prima puntata dedicata all'ultimo atto dello show. Nelle ultime due edizioni del serale di Amici, i giudici del programma erano stati Stefano De Martino, Stash ed Emanuele Filiberto. I loro giudizi erano stati spesso ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 9 marzo 2023)22 ha scelto idel, Maria De Filippi ha preferito cambiare, scegliendovolti per la fase finale del programma Grandi novità ad22, i tredelMichele Bravi, Cristiano Malgioglio e Giuseppe Giofrè. Tre volti noti al pubblico televisivo, due di loro, Bravi e Giofrè, hanno già partecipato al talent. Il primo come tutor, il secondo come concorrente. La produzione, alcuni giorni fa, ha ufficializzato che il 18 marzo 2023 andrà in onda la prima puntata dedicata all'ultimo atto dello show. Nelle ultime due edizioni deldi, idel programma erano stati Stefano De Martino, Stash ed Emanuele Filiberto. I loro giudizi erano stati spesso ...

