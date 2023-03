Amici 22, ecco chi saranno i giudici del serale: un cast davvero scoppiettante (Di giovedì 9 marzo 2023) In queste ore sono stati ufficializzati i nomi dei giudici che prenderanno parte al serale di Amici 22. Sabato 18 marzo 2023 inizierà la seconda fase del talent show condotto da Maria De Filippi e i colpi di scena non mancheranno. In anteprima, però, sono stati diffusi già i nomi di coloro i quali andranno L'articolo proviene da KontroKultura. Leggi su kontrokultura (Di giovedì 9 marzo 2023) In queste ore sono stati ufficializzati i nomi deiche prenderanno parte aldi22. Sabato 18 marzo 2023 inizierà la seconda fase del talent show condotto da Maria De Filippi e i colpi di scena non mancheranno. In anteprima, però, sono stati diffusi già i nomi di coloro i quali andranno L'articolo proviene da KontroKultura.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... davidemaggio : Ecco i giudici del serale di Amici - teatrolafenice : A quest'ora nel 1875 all'Opéra-Comique di Parigi andava in scena per la prima volta 'Carmen' che assieme a 'La trav… - DonnaGlamour : Amici 22, svelati i nomi dei 3 giudici del serale: ecco chi sono - giringiroblog : Visitare #Siviglia lasciandosi guidare dai #5sensi : ecco l'intrigante proposta odierna degli amici di… - fabiolucamiche : RT @ElisirTv: Buongiorno amiche e amici di #Elisir! Ecco gli argomenti della puntata di oggi. ??Scrivete le domande per i nostri ospiti http… -