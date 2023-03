Amici 2023: quando inizia il serale, chi sono i giudici e gli allievi ammessi (Di giovedì 9 marzo 2023) Il 18 marzo torna l'appuntamento con il serale di Amici. Ecco tutto quello che c'è da sapere sulla nuova edizione del talent di Maria De Filippi Leggi su ilgiornale (Di giovedì 9 marzo 2023) Il 18 marzo torna l'appuntamento con ildi. Ecco tutto quello che c'è da sapere sulla nuova edizione del talent di Maria De Filippi

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LaStampa : Gli amici inglesi di Salvini e i 29 bambini di Cutro - ZZiliani : Oggi, #3marzo 2023, l’ex segretario generale della #Juventus Maurizio Lombardo, oggi alla #Roma, confessa ai PM que… - Stefanofisicoit : Il serale di @AmiciUfficiale 22 è ormai alle porte e le poltrone della giuria vengono assegnate a tre nuovi giudici… - LaVocedellIsola : A Nicolosi per “Amici del Teatro” in scena “2 matrimoni e 1 funerale” - LaVocedellIsola : A Nicolosi per “Amici del Teatro” in scena “2 matrimoni e 1 funerale” -