Amburgo, strage in chiesa Testimoni di Geova: "Almeno 7 morti" (Di giovedì 9 marzo 2023) (Adnkronos) – Sette morti e otto feriti, secondo la Bild, ad Amburgo. Attorno alle 21 sono stati sparati numerosi colpi in una Sala del Regno, luogo di Testimoni di Geova, nel quartiere di Alsterdorf, come riferisce l'edizione online del quotidiano. La polizia ha isolato la zona, ai cittadini è stata segnalata una situazione di 'pericolo estremo' invitandoli ad evitare l'area. Un portavoce della polizia ha precisato che tutte le vittime presentavano i segni di ferite d'arma da fuoco. L'uomo che ha sparato ha colpito nel corso di una cerimonia religiosa, riferiscono fonti della polizia di Amburgo. "La prima telefonata è arrivata alle 21.15", spiega a Bild un portavoce della polizia. "Quando sono arrivati sul posto, i primi agenti hanno sentito esplodere un colpo", aggiunge il portavoce.

