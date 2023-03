Amburgo, strage in chiesa Testimoni di Geova: 7 morti (Di giovedì 9 marzo 2023) (Adnkronos) – Sette morti e otto feriti, secondo la Bild, ad Amburgo. Attorno alle 21 sono stati sparati numerosi colpi in una Sala del Regno, luogo di culto dei Testimoni di Geova, nel quartiere di Alsterdorf, come riferisce l’edizione online del quotidiano. Secondo Bild, la polizia avrebbe trovato il settimo corpo al piano superiore dell’edificio dopo che le forze di sicurezza intervenute nella chiesa hanno sentito uno sparo isolato. “Si può supporre” che si tratti del killer e “non ci sono indicazioni di un attentatore in fuga” ha spiegato il portavoce della polizia, anche se al momento non c’è ancora alcuna certezza. Intanto “la situazione si è calmata”, ha aggiunto, sottolineando che la polizia non ha sparato alcun colpo. Le forze dell’ordine, che hanno isolato la zona e segnalato ai cittadini ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 9 marzo 2023) (Adnkronos) – Settee otto feriti, secondo la Bild, ad. Attorno alle 21 sono stati sparati numerosi colpi in una Sala del Regno, luogo di culto deidi, nel quartiere di Alsterdorf, come riferisce l’edizione online del quotidiano. Secondo Bild, la polizia avrebbe trovato il settimo corpo al piano superiore dell’edificio dopo che le forze di sicurezza intervenute nellahanno sentito uno sparo isolato. “Si può supporre” che si tratti del killer e “non ci sono indicazioni di un attentatore in fuga” ha spiegato il portavoce della polizia, anche se al momento non c’è ancora alcuna certezza. Intanto “la situazione si è calmata”, ha aggiunto, sottolineando che la polizia non ha sparato alcun colpo. Le forze dell’ordine, che hanno isolato la zona e segnalato ai cittadini ...

