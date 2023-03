Ambra Angiolini | che schiaffo ad Allegri | la sua nuova fiamma è | Guarda

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 9 marzo 2023)ha definitivamente messo alle sue spalle la storia con Max? Dopo la relazione finita male con il tecnico della Juventus, pare che ora l'attrice abbia una. Si tratterebbe di Andrea Bosca, anche se nessuna conferma è ancora arrivata dai diretti interessati. A lanciare l'indiscrezione è stato il settimanale Diva e Donna, che ha pizzicato e fotografato i due insieme. Nelle foto pubblicate dal magazine si vede l'attore, volto di tante fiction Rai e Mediaset, che accompagna la collega in stazione a Roma. In uno scatto in particolare i due si scambiano baci e carezze.e Andrea si sarebbero conosciuti sul set della serie tv "Protezione civile", che andrà in onda prossimamente. Dopo la lunga relazione con Francesco Renga, dalla quale sono ...