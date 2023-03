Ambasciatore italiano ucciso Chiesta la pena capitale per i killer Il papà di Luca: non voglio altri morti (Di giovedì 9 marzo 2023) Attanasio restò vittima di un agguato assieme al carabiniere Vittorio Iacovacci e al loro autista. Furono arrestati cinque uomini (un sesto è latitante). Il genitore del diplomatico: 'Diteci cosa ... Leggi su quotidiano (Di giovedì 9 marzo 2023) Attanasio restò vittima di un agguato assieme al carabiniere Vittorio Iacovacci e al loro autista. Furono arrestati cinque uomini (un sesto è latitante). Il genitore del diplomatico: 'Diteci cosa ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Chiesta la pena di morte a Kinshasa per i sei uomini processati da un tribunale militare per l'omicidio dell'ambasc… - maola_varalli : RT @ultimenotizie: Il procuratore militare Kabamba ha chiesto la pena di morte per i sei uomini processati a Kinshasa da un tribunale milit… - Ernesto040989 : RT @Agenzia_Ansa: Chiesta la pena di morte a Kinshasa per i sei uomini processati da un tribunale militare per l'omicidio dell'ambasciatore… - FallutoS : RT @pierofassino: Due anni fa il brutale omicidio dell’ambasciatore italiano nella Repubblica Democratica del Congo, Luca Attanasio, del ca… - PGuetta88 : RT @OperaRoma: Aperto al mondo, ambizioso e proiettato verso la sfida di Expo 2030: questo il teatro che vogliamo. In occasione della tourn… -