“Amanti in gran segreto…” Fabrizio Corona, scoppia la bomba su Uomini e Donne (Di giovedì 9 marzo 2023) Fabrizio Corona lancia una nuova bomba di gossip. Due protagonisti di Uomini e Donne erano Amanti in segreto: ecco cos’è successo. Uno dei re del gossip in Italia è certamente Fabrizio Corona. La sua lingua tagliente è sempre pronta a rivelare dettagli nascosti riguardanti la vita personale dei vip. Adesso l’ex fotografo ha fatto una scottante rivelazione su due protagonisti di Uomini e Donne. Andiamo quindi a scoprire le sue parole e chi aveva una relazione segreta durante il programma. L’ultimo scoop lanciato da Corona infiamma il Web – granTennisToscana.itFabrizio Corona è noto come una delle fonti più affidabili per quanto riguarda il jet set ... Leggi su grantennistoscana (Di giovedì 9 marzo 2023)lancia una nuovadi gossip. Due protagonisti dieranoin segreto: ecco cos’è successo. Uno dei re del gossip in Italia è certamente. La sua lingua tagliente è sempre pronta a rivelare dettagli nascosti riguardanti la vita personale dei vip. Adesso l’ex fotografo ha fatto una scottante rivelazione su due protagonisti di. Andiamo quindi a scoprire le sue parole e chi aveva una relazione segreta durante il programma. L’ultimo scoop lanciato dainfiamma il Web –TennisToscana.itè noto come una delle fonti più affidabili per quanto riguarda il jet set ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CM_Memorabili : [SPUNTEBLU MEMORABILI] Ci avete chiesto a gran voce come era finita la storia dei 'cornuti'. Ecco come è andata a f… - Silverh98501764 : Per i nottambuli amanti di Tomas Millian stanotte La banda del gobbo, gran film. -