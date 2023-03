Amalfi | campagna di sensibilizzazione del FULL-PAP TEST Crisalide

Leggi su zon

(Di giovedì 9 marzo 2023) L’Amministrazione Comunale di, guidata dal sindaco Daniele Milano, aderisce alladidel-PAPper la diagnosi innovativa del papilloma virus (HPV), promuovendo una giornata di screening gratuiti della cervice uterina, in programma il prossimo giovedì 16 marzo 2023 al Salone Morelli di Palazzo di Città, dalle ore 9 alle 13. Un metodo innovativo con diagnosi tempestiva per ridurre il rischio di neoplasie nelle donne. Si intensifica l’azione del Comune per il benessere e la qualità di vita dei cittadini. Si stima che l’80% delle donne contragga l’HPV – Papilloma Virus Umano – nel corso della propria vita, senza esserne però consapevole: la metà delle volte si tratta di HPV ad alto rischio oncogeno. Fondamentale, quindi, la ...