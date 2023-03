Altro che clima: la nostra fine è più prossima per colpa delle feci capitalistiche (Di giovedì 9 marzo 2023) di Maurizio Contigiani Nel mondo moderno, l’economia, il mercato e la finanza ce la fanno così difficile che rimane “complicato” valutare realmente come “semplicemente” stiano le cose. Gli stati crescono, il loro Pil aumenta in maniera esponenziale soprattutto quando partono da sottozero. In queste realtà, le popolazioni sono composte da poveracci, morti di fame, miserabili illusi di salire qualche gradino nella progressione algebrica negativa attraverso qualsiasi opportunità che tenda a portarli almeno a ridosso dello zero. Così è stato per gli Stati Uniti, una nazione creata dagli Europei più poveri in canna, talmente disperati da prendere le loro valige di cartone piene di rabbia e di determinazione e partire per un percorso di gironi infernali da passare di volta in volta ai nuovi arrivati nel momento in cui loro salivano i famosi gradini della crescita fino all’agognato segno ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 9 marzo 2023) di Maurizio Contigiani Nel mondo moderno, l’economia, il mercato e la finanza ce la fanno così difficile che rimane “complicato” valutare realmente come “semplicemente” stiano le cose. Gli stati crescono, il loro Pil aumenta in maniera esponenziale soprattutto quando partono da sottozero. In queste realtà, le popolazioni sono composte da poveracci, morti di fame, miserabili illusi di salire qualche gradino nella progressione algebrica negativa attraverso qualsiasi opportunità che tenda a portarli almeno a ridosso dello zero. Così è stato per gli Stati Uniti, una nazione creata dagli Europei più poveri in canna, talmente disperati da prendere le loro valige di cartone piene di rabbia e di determinazione e partire per un percorso di gironi infernali da passare di volta in volta ai nuovi arrivati nel momento in cui loro salivano i famosi gradini della crescita fino all’agognato segno ...

