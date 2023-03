(Di giovedì 9 marzo 2023) Il Comune e la Protezione civile stanno allestendo posti letto per ospitare le persone che non se la sentono di dormire in casa questa notte ale fortidi terremoto di oggi. ...

Secondo quanto si è appreso, si stanno montando nell'area della Protezione civile di Pian d'Assino, proprio nella zona dell'epicentro. Saranno inoltre organizzati posti letto nella palestra

Allestite tende in Umbria dopo le scosse a Umbertide - Cronaca Agenzia ANSA

Il Comune e la Protezione civile stanno allestendo posti letto per ospitare le persone che non se la sentono di dormire in casa questa notte a Umbertide dopo le forti scosse di terremoto di oggi.