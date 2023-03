Allerta meteo in Campania: previsti forti temporali, i dettagli (Di giovedì 9 marzo 2023) In Campania scatta l’Allerta meteo gialla, come da bollettino della Protezione Civile della Regione Campania. “La Protezione Civile della Regione Campania ha emanato un avviso di Allerta meteo di colore giallo valido dalle 6 alle 23.59 di domani, venerdì 10 marzo su tutta la Campania ad esclusione delle zone 4 e 7 (Alta Irpinia e Sannio; Tanagro).I temporali potranno essere intensi e repentini. Saranno caratterizzati da incertezza previsionale e rapidità di evoluzione e potrebbero essere accompagnati da fulmini, grandine e raffiche di vento. Si evidenzia un possibile rischio idrogeologico anche con allagamenti, innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua, scorrimento delle acque nelle sedi stradali, ruscellamenti con ... Leggi su napolipiu (Di giovedì 9 marzo 2023) Inscatta l’gialla, come da bollettino della Protezione Civile della Regione. “La Protezione Civile della Regioneha emanato un avviso didi colore giallo valido dalle 6 alle 23.59 di domani, venerdì 10 marzo su tutta laad esclusione delle zone 4 e 7 (Alta Irpinia e Sannio; Tanagro).Ipotranno essere intensi e repentini. Saranno caratterizzati da incertezza previsionale e rapidità di evoluzione e potrebbero essere accompagnati da fulmini, grandine e raffiche di vento. Si evidenzia un possibile rischio idrogeologico anche con allagamenti, innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua, scorrimento delle acque nelle sedi stradali, ruscellamenti con ...

