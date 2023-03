Allerta meteo in Campania per temporali improvvisi e grandinate (Di giovedì 9 marzo 2023) La Protezione Civile ha emanato un avviso di Allerta meteo in Campania valido per l’intera giornata di domani, venerdì 10 marzo, quando potrebbero verificarsi temporali improvvisi e repentini anche con grandinate. temporali in arrivo. La Protezione Civile ha emanato un avviso di Allerta meteo in Campania di colore giallo valido dalle 6 alle 23.59 di Leggi su 2anews (Di giovedì 9 marzo 2023) La Protezione Civile ha emanato un avviso diinvalido per l’intera giornata di domani, venerdì 10 marzo, quando potrebbero verificarsie repentini anche conin arrivo. La Protezione Civile ha emanato un avviso diindi colore giallo valido dalle 6 alle 23.59 di

