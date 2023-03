Allerta meteo ‘arancione’ ad Anzio, il 10 marzo 2023 e per le successive 30 ore (Di giovedì 9 marzo 2023) . Il Comune di Anzio, visto lo stato di maltempo che colpirà tutto il Litorale Romano nella giornata di domani, e probabilmente a fasi alterne fino alla giornata di martedì prossimo, ha indetto un’Allerta meteo di colore “arancione” su tutto il territorio comunale. Questo perché, a detta dell’Amministrazione, il territorio è fragile ai problemi di natura idrogeologica. Allerta meteo di colore “arancione” ad Anzio In tal senso, il Comune di Anzio pensa alla tutela dei cittadini del proprio territorio. In tal senso, nell’ordinanza straordinaria ha ritenuto opportuno scrivere: “Vista la particolare condizione di eventi atmosferici straordinari che potrebbero verificarsi sul territorio del Comune di Anzio, come indicato dall’Avviso di condizioni ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 9 marzo 2023) . Il Comune di, visto lo stato di maltempo che colpirà tutto il Litorale Romano nella giornata di domani, e probabilmente a fasi alterne fino alla giornata di martedì prossimo, ha indetto un’di colore “arancione” su tutto il territorio comunale. Questo perché, a detta dell’Amministrazione, il territorio è fragile ai problemi di natura idrogeologica.di colore “arancione” adIn tal senso, il Comune dipensa alla tutela dei cittadini del proprio territorio. In tal senso, nell’ordinanza straordinaria ha ritenuto opportuno scrivere: “Vista la particolare condizione di eventi atmosferici straordinari che potrebbero verificarsi sul territorio del Comune di, come indicato dall’Avviso di condizioni ...

