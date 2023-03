Allegri o Sarri? Macché | la Juventus ha segnato di più con un altro allenatore

Leggi su juvedipendenza

(Di giovedì 9 marzo 2023)? La, in realtà, ha reso meglio con undiverso da loro; andiamo a vedere di chi si tratta. Nella passata stagione laha richiamato; il tecnico non ha ricevuto il totale consenso del popolo bianconero. In molti, infatti, avrebbero preferito un, uno in grado di proporre un tipo di gioco propositivo e in linea con il calcio moderno. Un tecnico del genere la, in passato, lo ha avuto; stiamo parlando di. L’attualedella Lazio sta dimostrando di saper far esprimere i propri ragazzi a grandi livelli ma la sua idea di calcio ha bisogno di tempo per essere appresa nel migliore dei ...