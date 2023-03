Alle radici dello sharenting (Di giovedì 9 marzo 2023) Non nascondiamoci. Quando pensiamo a una foto di una famiglia condivisa sui social network, il primo pensiero corre immediatamente ai piccoli e grandi influencer che, sempre più spesso, hanno scelto di puntare molto sulla pubblicazione di momenti familiari per fidelizzare la propria community. Eppure, quando pensiamo a foto di bambini – figli, nipoti e quant’altro – condivise sui social dovremmo far riferimento ai problemi che questa prassi comporta. Si chiama sharenting ed è la tendenza, da parte dei genitori, di pubblicare su Instagram, Facebook, YouTube e app di messaggistica istantanea le foto dei figli minorenni. Questa prassi, ovviamente, si applica anche ad altre piattaforme, ma la loro minore frequentazione – ad esempio di TikTok – da parte di adulti porta a indugiare maggiormente su altri social network per misurare il problema. LEGGI ANCHE > Ancora una ... Leggi su giornalettismo (Di giovedì 9 marzo 2023) Non nascondiamoci. Quando pensiamo a una foto di una famiglia condivisa sui social network, il primo pensiero corre immediatamente ai piccoli e grandi influencer che, sempre più spesso, hanno scelto di puntare molto sulla pubblicazione di momenti familiari per fidelizzare la propria community. Eppure, quando pensiamo a foto di bambini – figli, nipoti e quant’altro – condivise sui social dovremmo far riferimento ai problemi che questa prassi comporta. Si chiamaed è la tendenza, da parte dei genitori, di pubblicare su Instagram, Facebook, YouTube e app di messaggistica istantanea le foto dei figli minorenni. Questa prassi, ovviamente, si applica anche ad altre piattaforme, ma la loro minore frequentazione – ad esempio di TikTok – da parte di adulti porta a indugiare maggiormente su altri social network per misurare il problema. LEGGI ANCHE > Ancora una ...

