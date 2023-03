Allarme siccità: 'Situazione critica nel Nord Italia, ulteriore peggioramento' (Di giovedì 9 marzo 2023) Il cuneo salino nel Po di Goro raggiunge già i 19 chilometri, ai minimi i grandi laghi. E le previsioni meteo annunciano altre beffe. Si spera nella primavera, poi lo scenario potrebbe diventare ... Leggi su quotidiano (Di giovedì 9 marzo 2023) Il cuneo salino nel Po di Goro raggiunge già i 19 chilometri, ai minimi i grandi laghi. E le previsioni meteo annunciano altre beffe. Si spera nella primavera, poi lo scenario potrebbe diventare ...

Allarme siccità: 'Situazione critica nel Nord Italia, ulteriore peggioramento' Il cuneo salino nel Po di Goro raggiunge già i 19 chilometri, ai minimi i grandi laghi. E le previsioni meteo annunciano altre beffe. Si spera nella primavera, poi lo scenario potrebbe diventare ... SICCITÀ: PADOVA LANCIA L'ALLARME ...commissario ad hoc per l'emergenza siccità e si moltiplicano gli appelli di associazioni ed enti al Governo perché venga definita una strategia idrica nazionale e non mancano le grida di allarme ... Siccità: a rischio un terzo del Made in Italy a tavola, migliaia di aziende in difficoltà ... "Migliaia di aziende agricole vicentine in difficoltà" Per effetto della grave siccità che ha ... È l'allarme lanciato da Coldiretti Vicenza nel sottolineare che sono migliaia le aziende agricole e gli ...