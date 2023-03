Allarme microplasitche | ne assorbiamo 5 grammi ogni settimana

Leggi su quifinanza

(Di giovedì 9 marzo 2023)ingeriamo circa 5di microplastiche, riferisce l’ANSA. Questa notizia ha suscitato preoccupazione e dibattito tra i consumatori e gli esperti del settore ambientale. In questo articolo approfondiremo da dove arrivano questi dati, il problema dell’inquinamento da plastiche e microplastiche e i casi studio in cui sono state trovate tracce di microplastiche nel corpo umano. Da dove arrivano i dati I dati sono stati pubblicati in un rapporto dell’Università di Newcastle in Australia e della World Wildlife Fund (WWF). Gli autori hanno analizzato più di 50 studi condotti negli ultimi due anni per determinare la quantità di microplastiche che ingeriamo attraverso cibo, acqua e aria. Il rapporto ha rivelato che gli esseri umani potrebbero ingerire fino a 102.000 particelle di microplastiche all’anno, pari a una quantità ...